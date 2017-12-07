Трамп заявил о признании Иерусалима столицей Израиля

Новости мира. Президент Дональд Трамп сделал громкое заявление о признании Иерусалима столицей Израиля. Ранее планы Белого дома подвергли резкой критике в ряде стран.

В Лиге арабских государств заявили, что признание Иерусалима столицей Израиля и перенос туда посольства США из Тель-Авива станет причиной экстремизма и насилия на Ближнем Востоке. Движение ХАМАС пригрозило началом новой интифады. Папа Римский, в свою очередь, призвал стороны уважать статус-кво Иерусалима в соответствии с резолюциями ООН.