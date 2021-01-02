В Афинах +17, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 января

В Вене +5°C и дождь. В Риме также ожидается дождь и 9 градусов тепла. +3°C и мокрый снег обещают в Мадриде.

В столице Болгарии +8°C, дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +6°C. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 17 градусов тепла.