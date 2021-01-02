В Афинах +17, в Киеве +4. Погода в Европе на неделю с 4 по 10 января

В Париже синоптики обещают облачность, небольшой мокрый снег. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
В Париже синоптики обещают облачность, небольшой мокрый снег. Столбик термометра здесь покажет +1°C, рассказали в программе «Плюс-минус».
До +6 в начале недели до -7 в конце. Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси в начале января
В Вене +5°C и дождь. В Риме также ожидается дождь и 9 градусов тепла. +3°C и мокрый снег обещают в Мадриде.
В столице Болгарии +8°C, дождливо. Без осадков в Анкаре, температура поднимется до +6°C. В Афинах значительно теплее: здесь обещают 17 градусов тепла.
На контрасте Прибалтика. Температура воздуха в регионе значительно ниже: в Риге -1°C, в Вильнюсе -2°C. В Варшаве +3°C, без осадков. В Киеве +4°C, тоже без осадков. В Москве -1°C.