Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией

Пасхальная ночь в ряде стран прошла на фоне массовых беспорядков. Мародерство, вандализм, пострадавшие и задержанные. В Берлине в результате столкновений с митингующими травмы получили 30 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 240 человек задержаны.

Стычки вспыхнули вечером, когда группа радикалов начала поджигать файеры и мусорные баки, а также бросать в правоохранителей бутылки и камни.

Во французских городах на улицы вышли более 100 тысяч жителей, в том числе представители «желтых жилетов».

В ходе жесткого разгона с применением слезоточивого газа и водометов задержаны более 50 активистов, пострадали свыше 20.

А это кадры из Вены. Для разгона демонстрантов на митинге антифашистов полицейские использовали слезоточивый газ. Протестующие выкрикивали лозунги. Многие вели себя крайне агрессивно.

В Брюсселе между тем силой усмирили пыл участников несанкционированного фестиваля. Сотни молодых людей в нарушение санитарных мер собрались в столичном парке.

Призывы выйти на улицы распространяли в соцсетях. Демонстранты требовали отменить карантинные ограничения и вернуть людям свободу.

В полицейских полетели камни и бутылки. В ответ против активистов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. Задержаны более 130 человек.