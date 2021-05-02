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Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией

02 мая 2021 12:28
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Пасхальная ночь в ряде стран прошла на фоне массовых беспорядков. Мародерство, вандализм, пострадавшие и задержанные. В Берлине в результате столкновений с митингующими травмы получили 30 полицейских, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Около 240 человек задержаны.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-1

Стычки вспыхнули вечером, когда группа радикалов начала поджигать файеры и мусорные баки, а также бросать в правоохранителей бутылки и камни.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-4

Во французских городах на улицы вышли более 100 тысяч жителей, в том числе представители «желтых жилетов».

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-7

В ходе жесткого разгона с применением слезоточивого газа и водометов задержаны более 50 активистов, пострадали свыше 20.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-10

А это кадры из Вены. Для разгона демонстрантов на митинге антифашистов полицейские использовали слезоточивый газ. Протестующие выкрикивали лозунги. Многие вели себя крайне агрессивно.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-13

В Брюсселе между тем силой усмирили пыл участников несанкционированного фестиваля. Сотни молодых людей в нарушение санитарных мер собрались в столичном парке.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-16

Призывы выйти на улицы распространяли в соцсетях. Демонстранты требовали отменить карантинные ограничения и вернуть людям свободу.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-19

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-21

В полицейских полетели камни и бутылки. В ответ против активистов применили дубинки, слезоточивый газ и водометы. Задержаны более 130 человек.

Сотни тысяч недовольных жителей вышли на улицы. В разных странах прошли ожесточённые столкновения с полицией-24

Массовые акции накануне прошли также в Турции, Испании, Италии, Швейцарии и Финляндии.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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