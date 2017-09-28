В Афганистане смертник взорвал автомобиль: погибли 12 человек

Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Афганистане у здания полиции. По предварительным данным, погибли 12 человек. Еще несколько получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Афганистана. Мощный взрыв прогремел в Афганистане у здания полиции. По предварительным данным, погибли 12 человек. Еще несколько получили ранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Нападение произошло в провинции Кандагар. Террорист-смертник атаковал полицейское управление на начиненном взрывчаткой автомобиле. Ответственность за нападение взяло радикальное движение «Талибан».