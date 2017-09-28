В Пуэрто-Рико топливный кризис: после урагана «Мария» США сократили поставки горючего

Как результат – бензин и дизельное топливо для генераторов в стране зачастую продают нелегально. На заправках – огромные очереди. Люди иногда простаивают в них по 7 часов и более. Своих заводов в Пуэрто-Рико нет. А так как страна зависима от США, то именно штаты и поставляют ей топливо – в основном, танкерами. Но порт после урагана работает не в полную силу.