В аэропорту Нью-Йорка самолет при посадке врезался в авто технической службы

ЧП послужило причиной закрытия одного из крупнейших аэропортов Нью-Йорка. Там при посадке самолет канадской авиакомпании врезался в машину технического обслуживания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Погибли оба пилота авиалайнера, еще двое сотрудников наземных служб получили травмы. На борту находилось более 70 пассажиров, никто из них не пострадал. Спасатели организовали экстренную эвакуацию людей. Пока неизвестно, как служебный автомобиль оказался на взлетно-посадочной полосе. Расследованием занимаются Национальное управление по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации. В самом аэропорту отменены все вылеты, прибывающие самолеты направляются в другие воздушные гавани.