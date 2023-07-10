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В аэропорту Монреаля загорелся самолёт

10 июля 2023 12:25
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Новости Канады. ЧП в аэропорту Монреаля. Очевидцы опубликовали видео горящего самолета. Он принадлежит местной авиакомпании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Монреаля загорелся самолёт-1

Как позже стало известно, это произошло из-за стоящего под ним автомобиля. Именно с него началось возгорание. А вот что стало первопричиной пожара, не сообщается. Со временем пламя перекинулось на воздушное судно. В результате и самолет, и машина получили повреждения. Пожар удалось локализовать в течение нескольких минут. В ходе инцидента никто не пострадал.

# Пожар # Новости Канады # Фотофакт

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