В аэропорту Монреаля загорелся самолёт

Как позже стало известно, это произошло из-за стоящего под ним автомобиля. Именно с него началось возгорание. А вот что стало первопричиной пожара, не сообщается. Со временем пламя перекинулось на воздушное судно. В результате и самолет, и машина получили повреждения. Пожар удалось локализовать в течение нескольких минут. В ходе инцидента никто не пострадал.