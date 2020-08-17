В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжих будут с помощью собак. Как?

Новости ОАЭ. В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжающих в страну туристов будут собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости ОАЭ. В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжающих в страну туристов будут собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проведенное исследование показало, что четвероногие могут учуять болезнь с точностью до 92 %.
Обучение этому навыку заняло у кинологов много времени. Чтобы натренировать собак, потребовались лаборатория, специальное оборудование и пот заболевших людей.
Как итог, Дубай станет первым городом, где проверять приезжих на COVID-19 будут таким способом.
При этом кинологи с собаками будут работать дистанционно, не вступая в непосредственный контакт с людьми.