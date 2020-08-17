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В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжих будут с помощью собак. Как?

17 августа 2020 20:54
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Новости ОАЭ. В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжающих в страну туристов будут собаки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжих будут с помощью собак. Как?-1

Проведенное исследование показало, что четвероногие могут учуять болезнь с точностью до 92 %.

В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжих будут с помощью собак. Как?-4

Обучение этому навыку заняло у кинологов много времени. Чтобы натренировать собак, потребовались лаборатория, специальное оборудование и пот заболевших людей.

В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжих будут с помощью собак. Как?-7

Как итог, Дубай станет первым городом, где проверять приезжих на COVID-19 будут таким способом.

В аэропорту Дубая выявлять коронавирус у приезжих будут с помощью собак. Как?-10

При этом кинологи с собаками будут работать дистанционно, не вступая в непосредственный контакт с людьми.

# Коронавирус # Фотофакт

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