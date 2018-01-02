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В аэропортах США застряли тысячи пассажиров: в системе проверки данных произошел сбой

02 января 2018 11:40
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Новости США. Тысячи путешественников застряли в аэропортах США, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В электронной системе проверки данных при погранконтроле произошел сбой.

В аэропортах США застряли тысячи пассажиров: в системе проверки данных произошел сбой -1

На устранение неполадки понадобилось не менее двух часов. Все это время таможенные службы лично проверяли и фиксировали документы, из-за чего очередь двигалась крайне медленно. Также усугублял ситуацию и тот факт, что количество пассажиров было значительно выше, чем обычно: многие возвращались домой с рождественских и новогодних праздников.

Так, в какой-то момент в очередях на погранконтроль в аэропорте Майами стояли 2000 человек. Сейчас все аэропорты работают в штатном режиме.

# Авиасообщение # Фотофакт

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