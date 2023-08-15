В 21 год умер хоккеист РФ Родион Амиров из-за опухоли мозга

В возрасте 21 года умер игрок «Салавата Юлаева» и национальной команды по хоккею Родион Амиров, передает РИА Новости со ссылкой на агента хоккеиста Дэна Мильштейна.

Мильштейн сообщил, что в феврале 2022 года у спортсмена была диагностирована опухоль головного мозга. Он лечился в Германии. Представитель также отметил, что Родион до последнего момента продолжал сражаться с заболеванием. Он сохранял оптимизм и уверенность в своей победе над недугом, давая надежду остальным на собственном примере.

Свои соболезнования высказали многие, в том числе Федерация хоккея России, КХЛ и ряд клубов.