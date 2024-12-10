Израильские танки замечены в 20 километрах от Дамаска

По сообщению ливанского информационного агентства Al Mayadeen, танки Израиля вышли за буферную зону на линии границы с Сирией и были обнаружены в 20 километрах от Дамаска. Об этом пишет РИА Новости.

Танки двигались в направлении южного населенного пункта Катана. Армия обороны Израиля еще не дала комментариев.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила, что пехота и бронетехника были развернуты на границе для обороны. 8 декабря Израиль развернул свои силы в буферной зоне. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что это были временные оборонительные меры, связанные с последними событиями в Сирии.