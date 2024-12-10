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Израильские танки замечены в 20 километрах от Дамаска

10 декабря 2024 08:59
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По сообщению ливанского информационного агентства Al Mayadeen, танки Израиля вышли за буферную зону на линии границы с Сирией и были обнаружены в 20 километрах от Дамаска. Об этом пишет РИА Новости.

Танки двигались в направлении южного населенного пункта Катана. Армия обороны Израиля еще не дала комментариев.

Пресс-служба Армии обороны Израиля ранее сообщила, что пехота и бронетехника были развернуты на границе для обороны. 8 декабря Израиль развернул свои силы в буферной зоне. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что это были временные оборонительные меры, связанные с последними событиями в Сирии.

# Международная политика # Израиль

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