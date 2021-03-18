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​Уволенный глава Генштаба Армении останется на посту до окончательного решения суда

18 марта 2021 12:19
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Новости Армении. Уволенный Пашиняном глава Генштаба Вооруженных сил останется на своем посту до окончательного решения суда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Уволенный глава Генштаба Армении останется на посту до окончательного решения суда-1

Такой вердикт вынес Административный суд страны. Именно сообщение об отставке главы военного ведомства стало поводом для нового витка массовых протестов в стране. Увольнения требовал Никол Пашинян в ответ на призыв Генштаба снять его с должности.

Практически ежедневно противники премьера выходят на улицы, блокируют дороги и входы в административные здания. Разойтись оппозиционеры согласны лишь в одном случае – отставки Пашиняна.

# Акции протеста # Никол Пашинян # Оник Гаспарян # Фотофакт

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