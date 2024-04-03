Уволенные госслужащие заблокировали Министерство труда в Буэнос-Айресе

Уволенные госслужащие протестуют на улицах Буэнос-Айреса. Демонстранты заблокировали Министерство труда. Так жители выражают свое несогласие с политикой главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ранее он уже уволил 70 тысяч сотрудников сектора. Теперь в планах сокращение еще 15 тысяч человек. Несмотря на усилия полиции, которая охраняла Министерство, активистам удалось пробиться внутрь здания. Профсоюзы заявляют о намерении устроить общенациональную забастовку.