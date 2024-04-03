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Уволенные госслужащие заблокировали Министерство труда в Буэнос-Айресе

03 апреля 2024 19:32
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Уволенные госслужащие протестуют на улицах Буэнос-Айреса. Демонстранты заблокировали Министерство труда. Так жители выражают свое несогласие с политикой главы государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уволенные госслужащие заблокировали Министерство труда в Буэнос-Айресе-1

Ранее он уже уволил 70 тысяч сотрудников сектора. Теперь в планах сокращение еще 15 тысяч человек. Несмотря на усилия полиции, которая охраняла Министерство, активистам удалось пробиться внутрь здания. Профсоюзы заявляют о намерении устроить общенациональную забастовку.

Уволенные госслужащие заблокировали Министерство труда в Буэнос-Айресе-4

Уровень бедности в Аргентине близок к катастрофическому. Жители обвиняют в этом руководство страны. Президент ввел меры жесткой экономии. Например, сократил сотни социальных пособий и субсидий. Что еще больше приблизило население к краю финансовой пропасти.

# Акции протеста # Новости Аргентины

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