Дмитрий Песков обвинил Зеленского в пристрастии к нацистской идеологии

Аплодируя фашисту, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нацистское направление идеологии Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По мнению Пескова, не является новостью пристрастие киевского режима к нацистской идеологии, об этом говорилось и ранее. Но рукоплескание стоя в парламенте Канады ветерану дивизии СС «Галичина» еще раз это подтвердило.

Представитель Кремля выразил сочувствие в отношении предательства таким образом памяти сражавшихся с фашизмом украинских ветеранов, в том числе и деда Зеленского.