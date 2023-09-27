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Дмитрий Песков обвинил Зеленского в пристрастии к нацистской идеологии

27 сентября 2023 11:57
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Аплодируя фашисту, президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нацистское направление идеологии Киева, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По мнению Пескова, не является новостью пристрастие киевского режима к нацистской идеологии, об этом говорилось и ранее. Но рукоплескание стоя в парламенте Канады ветерану дивизии СС «Галичина» еще раз это подтвердило.

Представитель Кремля выразил сочувствие в отношении предательства таким образом памяти сражавшихся с фашизмом украинских ветеранов, в том числе и деда Зеленского.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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