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В Великобритании серьёзно пострадало авиасообщение из-за острого дефицита диспетчеров

27 сентября 2023 11:25
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Новости Великобритании. Британия столкнулась с острой нехваткой авиадиспетчеров. Причем дефицит достиг таких масштабов, что уже повлиял на авиасообщение в Королевстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании серьёзно пострадало авиасообщение из-за острого дефицита диспетчеров-1

Так, один из крупнейших по загруженности лондонский аэропорт Гатвик вынужден был из-за этого отменить около 200 рейсов и сократить число полетов. От этого пострадали сотни тысяч пассажиров, а авиакомпании несут громадные убытки. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Подготовка авиадиспетчеров сейчас ведется ускоренными темпами, однако обучение требует много времени из-за сложности воздушного движения в Гатвике.

# Авиасообщение # Новости Великобритании # Фотофакт

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