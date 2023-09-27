В Великобритании серьёзно пострадало авиасообщение из-за острого дефицита диспетчеров

Новости Великобритании. Британия столкнулась с острой нехваткой авиадиспетчеров. Причем дефицит достиг таких масштабов, что уже повлиял на авиасообщение в Королевстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, один из крупнейших по загруженности лондонский аэропорт Гатвик вынужден был из-за этого отменить около 200 рейсов и сократить число полетов. От этого пострадали сотни тысяч пассажиров, а авиакомпании несут громадные убытки. И в ближайшее время ситуация вряд ли изменится. Подготовка авиадиспетчеров сейчас ведется ускоренными темпами, однако обучение требует много времени из-за сложности воздушного движения в Гатвике.