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Утром 18 января средства ПВО РФ сбили 10 ракет

18 января 2024 12:21
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Сегодня утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что силы ПВО сбили 10 украинских снарядов, направленных на Белгород и Белгородскую область. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что все ракеты были успешно сработали на систему ПВО. Также губернатор отметил, что никаких разрушений, кроме выбитых стекол в доме, не было. Утром в городе была поднята ракетная тревога, но ее вскоре отменили. Вооруженные силы Украины постоянно проводят артобстрелы территорий России и диверсионные акции. В районе существует повышенная угроза терроризма, что предполагает усиление мер безопасности.

# Международная политика # Вячеслав Гладков

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