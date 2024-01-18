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Пакистан нанёс массированный ракетный удар по Ирану

18 января 2024 11:28
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Кризис в Ближневосточном регионе грозит перерасти в большой конфликт, в который будет втянуто множество стран. Через несколько часов после обстрела ВМС США позиций хуситов в Йемене массированный удар по территории Ирана нанес Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пакистан нанёс массированный ракетный удар по Ирану-1

В Исламабаде заявили, что армия страны предприняла серию целенаправленных и высокоточных ударов по укрытиям террористов в ряде иранских провинций. По данным разведки, в ходе атаки были убиты несколько террористов.

Пакистан нанёс массированный ракетный удар по Ирану-4

Мумтаз Захра Балоч, представитель Министерства иностранных дел Пакистана:
Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Несколько террористов были убиты. Действия, принятые сегодня утром, были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной антипакистанской атаки со стороны этих террористов. Это действие является проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз.

Пакистан нанёс массированный ракетный удар по Ирану-7

В МИД Пакистана подчеркивают, что государство считает Иран братской страной и уважает его территориальную целостность и суверенитет, а нанесенные удары были обусловлены соображениями национальной безопасности. В свою очередь власти Ирана сообщили, что в результате атак погибли 7 человек: 3 женщины и 4 ребенка. Действия Исламабада стали ответом на удары Ирана по объектам в Пакистане 16 января. Их целью, как утверждал Тегеран, были лагеря террористической антииранской группировки. Власти Пакистана осудили удар, назвав его нарушением воздушных границ страны, которое может повлечь за собой серьезные последствия.

# Международная политика

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