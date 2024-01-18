Пакистан нанёс массированный ракетный удар по Ирану

Кризис в Ближневосточном регионе грозит перерасти в большой конфликт, в который будет втянуто множество стран. Через несколько часов после обстрела ВМС США позиций хуситов в Йемене массированный удар по территории Ирана нанес Пакистан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Исламабаде заявили, что армия страны предприняла серию целенаправленных и высокоточных ударов по укрытиям террористов в ряде иранских провинций. По данным разведки, в ходе атаки были убиты несколько террористов.

Мумтаз Захра Балоч, представитель Министерства иностранных дел Пакистана:

Сегодня утром Пакистан предпринял серию высокоскоординированных и целенаправленных высокоточных военных ударов по укрытиям террористов в иранской провинции Систан и Белуджистан. Несколько террористов были убиты. Действия, принятые сегодня утром, были предприняты в свете достоверных сведений о надвигающейся крупномасштабной антипакистанской атаки со стороны этих террористов. Это действие является проявлением непоколебимой решимости Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз.