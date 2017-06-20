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Утечка данных в США: обнародована личная информация о 200 млн американцев

20 июня 2017 13:40
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Новости США. Данные 200 млн американских избирателей попали в интернет. Это 80% от общего количества граждан, имеющих право голоса в штатах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беспрецедентную утечку допустила аналитическая компания, работавшая в интересах Национального комитета Республиканской партии. Специалисты по ошибке выложили в открытый доступ в облачном сервисе базы данных с личной информацией избирателей. Для потенциальных злоумышленников такие данные – лакомый кусок. Там же можно было свободно узнать и результаты исследований, проводимых партией Дональда Трампа во время президентских выборов.

# Интернет-мошенничество

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