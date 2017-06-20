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Пожары в Португалии уничтожили 26 тысяч гектаров леса

20 июня 2017 13:39
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Новости Португалии. Пламя пожирает все новые территории, но пожарные надеются взять его под контроль в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожары в Португалии уничтожили 26 тысяч гектаров леса-1

В тушении задействованы несколько тысяч человек, некоторые районы у огня уже удалось отвоевать. Там пожарные спят беспробудным сном - люди отдыхают впервые за последние четверо суток.

Ранее огонь сплошной стеной шел на населенные пункты, погубив 64 человека.

# Пожар # Фотофакт

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