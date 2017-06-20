Пожары в Португалии уничтожили 26 тысяч гектаров леса

Новости Португалии. Пламя пожирает все новые территории, но пожарные надеются взять его под контроль в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Португалии. Пламя пожирает все новые территории, но пожарные надеются взять его под контроль в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В тушении задействованы несколько тысяч человек, некоторые районы у огня уже удалось отвоевать. Там пожарные спят беспробудным сном - люди отдыхают впервые за последние четверо суток.
Ранее огонь сплошной стеной шел на населенные пункты, погубив 64 человека.