Пожары в Португалии уничтожили 26 тысяч гектаров леса

Новости Португалии. Пламя пожирает все новые территории, но пожарные надеются взять его под контроль в течение суток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В тушении задействованы несколько тысяч человек, некоторые районы у огня уже удалось отвоевать. Там пожарные спят беспробудным сном - люди отдыхают впервые за последние четверо суток.