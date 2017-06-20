Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере

Известно, что все дети были друзьями. Отправились в трехдневный пеший поход. На лодке кататься не планировали.

На озеро вышли без спасательных жилетов.

ЧП на Ладоге случилось спустя год едва ли не день в день после трагедии на Сям-озере тоже в Карелии. В июне 2016-го там во время шторма перевернулись два каноэ с детьми. Погибли 14 человек.