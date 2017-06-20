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Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере

20 июня 2017 13:36
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Новости России. В Карелии на Ладожском озере продолжается поисковая операция.

Накануне на водоеме перевернулась лодка с подростками.

Двое сумели выбраться на берег, трое утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере-1

Известно, что все дети были друзьями. Отправились в трехдневный пеший поход. На лодке кататься не планировали.

На озеро вышли без спасательных жилетов.

ЧП на Ладоге случилось спустя год едва ли не день в день после трагедии на Сям-озере тоже в Карелии. В июне 2016-го там во время шторма перевернулись два каноэ с детьми. Погибли 14 человек.

Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере-4

# Фотофакт # Несчастный случай

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