Подростки отправились в пеший поход: подробности трагедии на Ладожском озере

Новости России. В Карелии на Ладожском озере продолжается поисковая операция.
Накануне на водоеме перевернулась лодка с подростками.
Двое сумели выбраться на берег, трое утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В Карелии на Ладожском озере продолжается поисковая операция.
Накануне на водоеме перевернулась лодка с подростками.
Двое сумели выбраться на берег, трое утонули, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Известно, что все дети были друзьями. Отправились в трехдневный пеший поход. На лодке кататься не планировали.
На озеро вышли без спасательных жилетов.
ЧП на Ладоге случилось спустя год едва ли не день в день после трагедии на Сям-озере тоже в Карелии. В июне 2016-го там во время шторма перевернулись два каноэ с детьми. Погибли 14 человек.