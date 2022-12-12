Урсула фон дер Ляйен прокомментировала обвинения против вице-президента Европейского парламента

Разногласия и конфликты. Коррупционный скандал в Европарламенте обнажил несовершенство ЕС. Судя по всему, «цветущий сад Борреля» был высажен на зыбучем песке. В Брюсселе прошло первое пленарное заседание после ареста уже бывшего вице-спикера Евы Кайли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ее и еще трех человек обвиняют в создании преступной организации, отмывании денег и получении взяток за лоббирование интересов одной из стран Персидского залива. Подробнее .

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

Обвинения против вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность. Это очень серьезно. Поскольку касается доверия людей к нашим институтам. И это доверие требует самых высоких стандартов независимости и честности. Для нас очень важно иметь не только строгие правила, но и не допускать каких-либо исключений. И здесь речь идет о прозрачности нашей работы.