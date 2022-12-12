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Урсула фон дер Ляйен прокомментировала обвинения против вице-президента Европейского парламента

12 декабря 2022 19:21
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Разногласия и конфликты. Коррупционный скандал в Европарламенте обнажил несовершенство ЕС. Судя по всему, «цветущий сад Борреля» был высажен на зыбучем песке. В Брюсселе прошло первое пленарное заседание после ареста уже бывшего вице-спикера Евы Кайли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала обвинения против вице-президента Европейского парламента-1

Ее и еще трех человек обвиняют в создании преступной организации, отмывании денег и получении взяток за лоббирование интересов одной из стран Персидского залива. Подробнее.

Урсула фон дер Ляйен прокомментировала обвинения против вице-президента Европейского парламента-4

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:
Обвинения против вице-президента Европейского парламента вызывают крайнюю озабоченность. Это очень серьезно. Поскольку касается доверия людей к нашим институтам. И это доверие требует самых высоких стандартов независимости и честности. Для нас очень важно иметь не только строгие правила, но и не допускать каких-либо исключений. И здесь речь идет о прозрачности нашей работы.

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# Европейский союз # Урсула фон дер Ляйен # Ева Кайли # Фотофакт

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