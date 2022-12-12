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Страны ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России

12 декабря 2022 18:51
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Разногласия и конфликты. Коррупционный скандал в Европарламенте обнажил несовершенство ЕС. Судя по всему, «цветущий сад Борреля» был высажен на зыбучем песке. В Брюсселе прошло первое пленарное заседание после ареста уже бывшего вице-спикера Евы Кайли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Страны ЕС не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России-1

Ее и еще трех человек обвиняют в создании преступной организации, отмывании денег и получении взяток за лоббирование интересов одной из стран Персидского залива. Многие эксперты полагают, что это дело станет лишь началом в серии громких разоблачений. Кроме того, этот инцидент повлияет на все структуры ЕС, лишь увеличит имеющиеся разногласия и укоренит недоверие внутри союза. Так, страны-участницы ЕС вновь не смогли согласовать 9-й пакет санкций против России. Не получается договориться и о потолке цен на газ. Одни страны требуют снизить стоимость, другие – по-прежнему категорически против.

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# Коррупция # Ева Кайли # Фотофакт

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