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Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах

07 марта 2020 17:54
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Новости мира. Американский акробат Ник Валленда прошел над кратером действующего вулкана в Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах-1

Опасный трюк занял полчаса. Длина пути – 550 метров. Канатоходец был в специальных очках и респираторе для защиты от токсичных газов, которые поднимались из кипящего озера с лавой. Сотни людей собрались на вулкане, чтобы увидеть все своими глазами.

Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах-4

Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах-6

Супруга акробата тоже выполнила рискованные пируэты. Во время одного из них она висела на тросе на зубах.

Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах-9

# Необычное # Ник Валленда # Фотофакт

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