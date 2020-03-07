Акробат из Америки прошёл над кратером действующего вулкана, его супруга висела на тросе на зубах

Новости мира. Американский акробат Ник Валленда прошел над кратером действующего вулкана в Никарагуа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Опасный трюк занял полчаса. Длина пути – 550 метров. Канатоходец был в специальных очках и респираторе для защиты от токсичных газов, которые поднимались из кипящего озера с лавой. Сотни людей собрались на вулкане, чтобы увидеть все своими глазами.