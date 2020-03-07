В Москве +9, в Киеве +12. Погода в Европе на неделю с 9 по 15 марта

В Париже синоптики обещают пасмурную погоду и дожди. Столбик термометра покажет +10, рассказали в программе «Плюс-минус». Тепло, как в апреле. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Та же климатическая ситуация и в Вене. Сплошная облачность и +7. Затянет небо и над Италией. В Риме ожидается +12. Солнечно и на градус выше в Мадриде. По всем фронтам погода порадует турков. В Анкаре будет ясно и +16.