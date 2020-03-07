В Китае обрушился отель. Под завалами около 70 человек

Новости Китая. На востоке Китая обрушилось здание отеля. По предварительным данным, под завалами оказались около 70 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия проходит поисково-спасательная операция. В ней принимает участие свыше 150 пожарных и медиков. Сотрудникам экстренных служб уже удалось спасти около 30 человек. При этом данных о количестве погибших пока нет. Причина, по которой обрушилось здание, выясняется.