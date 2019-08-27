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Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества

27 августа 2019 14:38
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Новости мира. О чрезвычайной климатической ситуации в мире объявил глава ООН. Заявление прозвучало на саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества-1

Ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, он отметил, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества. Усугубляют ситуацию масштабные лесные пожары и глобальное потепление, из-за которого таят ледники в Гренландии.

Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества-4

ООН призывает мировых лидеров спасти планету: к 2030 году сократить выбросы парниковых газов на 45 %, а к 2050-му – достичь нулевого уровня выбросов углекислого газа.

# Экология # Фотофакт

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