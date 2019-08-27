Уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества

Новости мира. О чрезвычайной климатической ситуации в мире объявил глава ООН. Заявление прозвучало на саммите «Большой семерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ссылаясь на данные Всемирной метеорологической организации, он отметил, что уровень концентрации углекислого газа в атмосфере достиг высочайшей отметки за всю историю человечества. Усугубляют ситуацию масштабные лесные пожары и глобальное потепление, из-за которого таят ледники в Гренландии.