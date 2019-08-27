Улицы Мадрида превратились в реку: столицу Испании затопил сильный ливень

Потоки воды сносили все на своем пути: припаркованные машины и даже тяжелые контейнеры. Затоплены десятки зданий. Несколько линий метрополитена не работают. Стихия превратила лестницы подземки в непроходимые водопады. Движение на дорогах заблокировано, задержано несколько авиарейсов. Жителей призывают по возможности, не покидать свои дома.