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Улицы Мадрида превратились в реку: столицу Испании затопил сильный ливень

27 августа 2019 11:36
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Новости Испании. Сильные ливни затопили испанскую столицу. Улицы Мадрида превратились в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улицы Мадрида превратились в реку: столицу Испании затопил сильный ливень-1

Потоки воды сносили все на своем пути: припаркованные машины и даже тяжелые контейнеры. Затоплены десятки зданий. Несколько линий метрополитена не работают. Стихия превратила лестницы подземки в непроходимые водопады. Движение на дорогах заблокировано, задержано несколько авиарейсов. Жителей призывают по возможности, не покидать свои дома.

Улицы Мадрида превратились в реку: столицу Испании затопил сильный ливень-4

Пострадали и другие регионы Испании. По прогнозам синоптиков, дожди там продолжатся еще, как минимум, до конца недели.

Улицы Мадрида превратились в реку: столицу Испании затопил сильный ливень-7

# Наводнение # Фотофакт

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