Улицы Мадрида превратились в реку: столицу Испании затопил сильный ливень

Новости Испании. Сильные ливни затопили испанскую столицу. Улицы Мадрида превратились в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Испании. Сильные ливни затопили испанскую столицу. Улицы Мадрида превратились в реку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Потоки воды сносили все на своем пути: припаркованные машины и даже тяжелые контейнеры. Затоплены десятки зданий. Несколько линий метрополитена не работают. Стихия превратила лестницы подземки в непроходимые водопады. Движение на дорогах заблокировано, задержано несколько авиарейсов. Жителей призывают по возможности, не покидать свои дома.
Пострадали и другие регионы Испании. По прогнозам синоптиков, дожди там продолжатся еще, как минимум, до конца недели.