Более 350 человек задержали на ежегодном карнавале в Лондоне

Новости Великобритании. Речь идет о крупнейшем уличном шествии Европы, главные участники которого – выходцы из Карибского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Карнавал прошел в минувшие выходные, а задержания не прекращаются до сих пор. Более 160 человек подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, четыре десятка – в нападении на правоохранителей, остальных арестовали за кражи, угрозы оружием, нарушение общественного порядка и за преступления сексуального характера.