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Более 350 человек задержали на ежегодном карнавале в Лондоне

27 августа 2019 11:49
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Новости Великобритании. Речь идет о крупнейшем уличном шествии Европы, главные участники которого – выходцы из Карибского региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 350 человек задержали на ежегодном карнавале в Лондоне-1

Карнавал прошел в минувшие выходные, а задержания не прекращаются до сих пор. Более 160 человек подозреваются в совершении преступлений, связанных с наркотиками, четыре десятка – в нападении на правоохранителей, остальных арестовали за кражи, угрозы оружием, нарушение общественного порядка и за преступления сексуального характера.

Более 350 человек задержали на ежегодном карнавале в Лондоне-4

Пытаясь прекратить беспорядки, не менее 30 сотрудников полиции получили ранения.

Более 350 человек задержали на ежегодном карнавале в Лондоне-7

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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