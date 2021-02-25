Уроки ислама станут обязательными в некоторых баварских школах

Новости Германии. В Баварии осенью в некоторых школах появится новый предмет. Там станут обязательными уроки ислама, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. До этого такие занятия тоже были в школьной программе, но носили факультативный характер.

Вести предмет будут школьные учителя. Они расскажут о религии на немецком языке в духе ценностей германской Конституции и Основного закона Баварии. Занятия появятся в расписании примерно 350 школ из действующих шести тысяч – это около 6 % от общего числа.