Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет

Новости Литвы. Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять планку пенсионного возраста до 72 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это необходимо до 2040 года, чтобы сохранить постоянный национальный индекс старения.

Председатель парламентского комитета Литвы по вопросам социальных дел и труда назвала такое предложение трагикомичным. Ведь в Литве средняя продолжительность жизни мужчин составляет 71,5 года. Кроме того, пожилые считаются одной из самых уязвимых групп населения.