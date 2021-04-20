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Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет

20 апреля 2021 19:46
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Новости Литвы. Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять планку пенсионного возраста до 72 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это необходимо до 2040 года, чтобы сохранить постоянный национальный индекс старения.

Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет-1

Председатель парламентского комитета Литвы по вопросам социальных дел и труда назвала такое предложение трагикомичным. Ведь в Литве средняя продолжительность жизни мужчин составляет 71,5 года. Кроме того, пожилые считаются одной из самых уязвимых групп населения.

Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет-4

В 2019 году страна вошла в пятерку антилидеров ЕС по риску бедности пенсионеров. В настоящее время пенсионный возраст в стране составляет 64 года для мужчин и 63 года для женщин.

# Пенсионеры # Миндаугас Линге

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