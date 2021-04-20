Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять пенсионный возраст до 72 лет

Новости Литвы. Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять планку пенсионного возраста до 72 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это необходимо до 2040 года, чтобы сохранить постоянный национальный индекс старения.
Новости Литвы. Еврокомиссия рекомендовала Литве поднять планку пенсионного возраста до 72 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сделать это необходимо до 2040 года, чтобы сохранить постоянный национальный индекс старения.
Председатель парламентского комитета Литвы по вопросам социальных дел и труда назвала такое предложение трагикомичным. Ведь в Литве средняя продолжительность жизни мужчин составляет 71,5 года. Кроме того, пожилые считаются одной из самых уязвимых групп населения.
В 2019 году страна вошла в пятерку антилидеров ЕС по риску бедности пенсионеров. В настоящее время пенсионный возраст в стране составляет 64 года для мужчин и 63 года для женщин.