Умер народный артист СССР Юрий Соломин

На 89-м году жизни умер народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Соломин. Его прощание пройдет 15 января на основной сцене Малого театра, а погребение – на Троекуровском кладбище. Об этом пишет РИА Новости.

В ноябре он попал в госпиталь с инсультом, но его состояние улучшилось, и два дня тому назад он был выписан из больницы.

Соломин родился в 1935 году в Чите и рос в семье музыкантов. Он закончил Высшее театральное училище имени Щепкина и снялся почти в 60 фильмах и телесериалах. В 1988 присвоили звание народного артиста СССР. Удостоен многих наград и званий, в том числе Героя Труда Российской Федерации в 2020 году и ряда орденов Японии и Русской православной церкви.