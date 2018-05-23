Умер американский писатель и лауреат Пулитцеровской премии Филип Рот

Новости США. Не стало известного американского писателя и лауреата Пулитцеровской премии Филипа Рота.

Он скончался в возрасте 85 лет из-за сердечной недостаточности. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на друга Рота.

Писателя называли одной из выдающихся фигур в литературе 20-го века.

Среди известных работ Филипа Рота – роман «Случай портного», который был опубликован в 1969 году, роман «Американская пастораль», «Умирающее животное».

В 1998 году писатель получил Пулитцеровскую премию за роман «Американская пастораль».

Филип Рот стоял в одном ряду с выдающимися американскими романтистами второй половины 20 века – Саулом Беллоу и Джоном Апдайком.