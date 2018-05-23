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Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может быть отложена

23 мая 2018 08:58
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Новости мира. Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, может быть отложена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может быть отложена-1

Это произойдет в том случае, если КНДР не выполнит определенные условия Вашингтона, сообщил американский лидер. Какие именно требования предъявлены к северокорейской стороне, не уточняется. Напоминаем, во время переговоров планировалось обсудить, в частности, ядерное разоружение КНДР.

# Международная политика # Фотофакт

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