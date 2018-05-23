Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может быть отложена

Новости мира. Встреча Дональда Трампа с Ким Чен Ыном, которая должна была состояться 12 июня в Сингапуре, может быть отложена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это произойдет в том случае, если КНДР не выполнит определенные условия Вашингтона, сообщил американский лидер. Какие именно требования предъявлены к северокорейской стороне, не уточняется. Напоминаем, во время переговоров планировалось обсудить, в частности, ядерное разоружение КНДР.