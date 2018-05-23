Жители Флориды получили СМС-рассылку о нападении зомби

Новости США. На жителей Флориды напали зомби. Сообщение-предупреждение об атаке получил каждый человек, живущий в штате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Правда, позже выяснилось, что живые мертвецы не гуляют по улицам, а СМС должно было оповестить граждан о сбоях в подаче электроэнергии. Система предупреждения работает автоматически, рассылая заранее заготовленный текст. В организации сделали вывод, что кто-то умышленно изменил содержание сообщения. Шутника уже разыскивают правоохранители.