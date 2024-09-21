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Украина впервые присоединилась к учениям НАТО

21 сентября 2024 10:27
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Украина впервые присоединилась к учениям НАТО по борьбе с беспилотниками. Маневры прошли в Нидерландах. Участие в них приняли 19 стран альянса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина впервые присоединилась к учениям НАТО-2

В ходе учений было испытано более 60 систем и технологий противодействия БПЛА, таких как датчики, системы наведения на дроны, глушилки и киберперехватчики. Подобные сборы проходят ежегодно, но ранее Украина не была задействована в них. Первое участие Киева в подобных маневрах является частью дорожной карты инновационного сотрудничества Украина – НАТО, одобренной лидерами стран альянса и Украины на вашингтонском саммите.

# НАТО

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