Президент Литвы заявил о готовности страны построить атомную электростанцию
Новости Литвы. Президент Литвы пересмотрел свое отношение к мирному атому. Вероятнее всего, из-за энергетического кризиса в Европе. Науседа вдруг заявил о готовности построить в стране атомную станцию, а, может быть, и несколько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Похоже, растущие цены на сырьевом рынке уже очень больно бьют по экономике Литвы. И решить эту проблему подумывают за счет строительства мини-АЭС. Интересный поворот в мировоззрении Вильнюса, который был категорически против строительства Белорусской АЭС и кричал об этом на всех площадках Европы.
Ольга Шерснева, СТВ:
Более того, президент Литвы вдруг понял, что, «идеи ядерной энергетики переживают определенный ренессанс, и немалая часть стран Евросоюза говорит о строительстве ядерных реакторов». И чтобы убедить всех в своей прогрессивности, даже заявил, что если Эстония и другие страны ведут дискуссии о постройке небольших АЭС, то Литва должна не отставать от них, если не быть первой. Вот такой энергичный разворот в энергетической политике Вильнюса.