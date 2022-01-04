Президент Литвы заявил о готовности страны построить атомную электростанцию

Новости Литвы. Президент Литвы пересмотрел свое отношение к мирному атому. Вероятнее всего, из-за энергетического кризиса в Европе. Науседа вдруг заявил о готовности построить в стране атомную станцию, а, может быть, и несколько, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Похоже, растущие цены на сырьевом рынке уже очень больно бьют по экономике Литвы. И решить эту проблему подумывают за счет строительства мини-АЭС. Интересный поворот в мировоззрении Вильнюса, который был категорически против строительства Белорусской АЭС и кричал об этом на всех площадках Европы.