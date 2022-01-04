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Польские шахтёры требуют выплатить 35 миллионов долларов за переработки в 2021 году

04 января 2022 11:33
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Новости Польши. Польские профсоюзы шахтеров начали общенациональную акцию протеста, блокируя поставки угля на электростанции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Горняки требуют выплатить им компенсацию за переработки с начала августа 2021 года и повышения зарплат.  

Польские шахтёры требуют выплатить 35 миллионов долларов за переработки в 2021 году-1

Общая сумма, которая необходима на реализацию требований протестующих, составляет около 140 миллионов злотых – это около 35 миллионов долларов. Согласно планам протестующих, акция продлится двое суток. В конце 2021 года такая же забастовка продолжалась 24 часа. Пока переговоры профсоюзов с представителями правительства закончились ничем. Следующий раунд намечен на 10 января.  

# Акции протеста # Фотофакт

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