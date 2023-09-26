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Украинский БПЛА атаковал электростанцию в Курской области

26 сентября 2023 07:52
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В результате атаки украинского беспилотника на электроподстанцию в Курской области семь населенных пунктов остались без электроэнергии. Уточняется, что БПЛА сбросил взрывное устройство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на губернатора региона Романа Старовойта.

Никто из местных жителей не пострадал, и восстановительные работы будут начаты в самое ближайшее время. Кроме прочего, с вечера 25 сентября в Курской области было также сбито пять украинских дронов. В ходе предыдущих атак были повреждены 15 домов и 4 автомобиля.

Со стороны Украины продолжаются атаки на приграничные территории России, в том числе на Брянскую, Курскую, Белгородскую области и Крым, где объявлен желтый террористический уровень опасности.

# Международная политика

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