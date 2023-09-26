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Министру обороны Германии грозят большие неприятности. Всё дело в освоении бюджета

26 сентября 2023 06:37
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Новости Германии. Министерство обороны Германии уличили в неэффективном расходовании миллиардов евро из бюджета. Бундесвер должен был оснастить 34 тысячи единиц транспортной техники цифровыми устройствами связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министру обороны Германии грозят большие неприятности. Всё дело в освоении бюджета-1

Однако после закупки выяснилось, что никто не проверил совместимость нового оборудования. И устройства просто невозможно установить. Аналитики прогнозируют большие неприятности у министра обороны, который не только потеряет уважение среди коллег по странам НАТО, но и станет мишенью для критики от оппозиции.

# НАТО # Борис Писториус # Новости Германии # Фотофакт

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