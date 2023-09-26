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Американцы провели небывалое количество забастовок

26 сентября 2023 06:43
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Новости США. В США побили новый рекорд. В 2023 году американцы провели небывалое количество забастовок. Всего протесты стали причиной пропуска 4 миллионов рабочих дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Американцы провели небывалое количество забастовок-1

Самое частое требование – повысить зарплату. И это не удивляет экспертов, ведь регулярное повышение процентных ставок и высокая инфляция в Штатах заставляют жителей чувствовать себя все беднее, что не может их не возмущать.

# Забастовка # Новости США # Фотофакт

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