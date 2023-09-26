Новости США. В США побили новый рекорд. В 2023 году американцы провели небывалое количество забастовок. Всего протесты стали причиной пропуска 4 миллионов рабочих дней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самое частое требование – повысить зарплату. И это не удивляет экспертов, ведь регулярное повышение процентных ставок и высокая инфляция в Штатах заставляют жителей чувствовать себя все беднее, что не может их не возмущать.