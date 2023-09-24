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Украинский беспилотник атаковал административное здание в Курске

24 сентября 2023 11:24
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В Курске на здание напал один из украинских беспилотных летательных аппаратов, повредив крышу. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

На место уже выехали сотрудники оперативных служб. Украинские летательные аппараты систематически атакуют российские приграничные территории. В настоящее время в Курской области, Белгородской области и Крыму введен желтый уровень террористической опасности.

В минувшую пятницу над Курской областью российскими военными был сбит украинский беспилотник, обломками которого были разрушены жилой дом и автомобиль в Шагарово.

# Международная политика # Роман Старовойт

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