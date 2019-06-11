«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции
Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус. Трагедия произошла на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Транспортное средство с туристами столкнулось с автомобилем – погибли четыре человека, более 50 получили ранения. Известно, что трое скончались на месте происшествия.
Мы связались с посольством нашей страны в Турции, и вот, что нам удалось выяснить.
Алексей Новик, первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
11 июня в районе города Бандырма в Турецкой Республике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и легкового автомобиля.
По предварительной информации, полученной от правоохранительных органов Турции, иностранных граждан среди пострадавших нет. Все пострадавшие – граждане Турции.
Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы. Ведется расследование.