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«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции

11 июня 2019 15:26
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Новости Турции. В Турции разбился экскурсионный автобус. Трагедия произошла на западе страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Транспортное средство с туристами столкнулось с автомобилем – погибли четыре человека, более 50 получили ранения. Известно, что трое скончались на месте происшествия.

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции -1

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции -3

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции -5

Мы связались с посольством нашей страны в Турции, и вот, что нам удалось выяснить.

«Все пострадавшие – граждане Турции». Подробности страшной аварии с экскурсионным автобусом в Турции -8

Алексей Новик, первый секретарь Посольства Республики Беларусь в Турецкой Республике:
11 июня в районе города Бандырма в Турецкой Республике произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и легкового автомобиля.

По предварительной информации, полученной от правоохранительных органов Турции, иностранных граждан среди пострадавших нет. Все пострадавшие – граждане Турции.

Причины аварии пока неизвестны. На месте работают полиция и спасательные службы. Ведется расследование.

# Авария # Алексей Новик # Фотофакт

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