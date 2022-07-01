Аналитики предсказывают Италии голодный год. Чем чреваты засухи для страны?

В стране резко подорожали минеральные удобрения. Кроме того, сельскохозяйственные угодья пострадали из-за сильнейшей засухи за последние 70 лет. Самая длинная река высохла и превратилась в песчаные отмели. А оставшаяся часть воды смешалась с морской, которая течет из Адриатического моря. Эта вода не пригодна для выращивания культур, так как соль их просто убьет.

Джанкарло Мантовани, директор консорциума «Bonifica Del Po»:

Если в ближайшие 10 или 15 дней не будет дождя, урожай, который еще не потерян, исчезнет. Чем дольше длится ситуация, тем хуже становится проблема, тем больше посевных площадей не дают урожай. Там, где соленая вода попадает в грунтовые воды, часть полей без растений, хотя раньше они были. Проблема в том, что это прогрессивное явление, и чем дольше оно длится, тем хуже.

В результате засухи и смешения речных вод с морем пострадала треть итальянского сельскохозяйственного производства. Многие фермеры потеряли более 60 % прибыли. В стране могут не вырасти фрукты, овощи и пшеница. Ситуация скажется и на животноводстве. Аналитики предрекают голодный год.