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Аналитики предсказывают Италии голодный год. Чем чреваты засухи для страны?

01 июля 2022 08:44
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Новости Италии. Сельское хозяйство Италии под угрозой. Фермеры могут потерять до 40 % урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Аналитики предсказывают Италии голодный год. Чем чреваты засухи для страны?-1

В стране резко подорожали минеральные удобрения. Кроме того, сельскохозяйственные угодья пострадали из-за сильнейшей засухи за последние 70 лет. Самая длинная река высохла и превратилась в песчаные отмели. А оставшаяся часть воды смешалась с морской, которая течет из Адриатического моря. Эта вода не пригодна для выращивания культур, так как соль их просто убьет.  

Аналитики предсказывают Италии голодный год. Чем чреваты засухи для страны?-4

Джанкарло Мантовани, директор консорциума «Bonifica Del Po»:  
Если в ближайшие 10 или 15 дней не будет дождя, урожай, который еще не потерян, исчезнет. Чем дольше длится ситуация, тем хуже становится проблема, тем больше посевных площадей не дают урожай. Там, где соленая вода попадает в грунтовые воды, часть полей без растений, хотя раньше они были. Проблема в том, что это прогрессивное явление, и чем дольше оно длится, тем хуже.  

В результате засухи и смешения речных вод с морем пострадала треть итальянского сельскохозяйственного производства. Многие фермеры потеряли более 60 % прибыли. В стране могут не вырасти фрукты, овощи и пшеница. Ситуация скажется и на животноводстве. Аналитики предрекают голодный год.  

# Экономический кризис # Джанкарло Мантовани # Новости Италии # Фотофакт

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