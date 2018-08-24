Жители нескольких населенных пунктов пригорода Берлина эвакуированы из-за природного пожара

Новости Германии. Огонь вплотную подобрался к домам. Перекрыты несколько трасс. Приостановлено движение пригородных поездов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пламя распространилось уже на 300 гектаров. Облако едкого дыма окутало немецкую столицу. В тушении пожара задействована наземная и воздушная техника.

Ситуация осложняется тем, что в этом районе со времен войны осталось много боеприпасов, которые могут взорваться в любой момент.