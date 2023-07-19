Украина опровергла причастность ВСУ к пожару на полигоне в Крыму

Новости России. Более 2 тысяч человек эвакуированы в результате пожара на полигоне в Крыму. Жителей ближайших к ЧП сел вывезли на автобусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительно, вернуться домой они смогут через несколько дней. Сейчас для них работают пункты временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым, в частности водой и горячим питанием. В связи с происшествием участок трассы «Таврида» перекрыт, организован объезд. Железнодорожное сообщение не нарушено. Прокуратура Крыма открыла горячие линии.

Ранее глава украинской разведки заявил, что пожар на полигоне – результат операции ВСУ. Сообщение появилось в СМИ Украины. Однако позже комментарий был удален и опровергнут.