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Украина опровергла причастность ВСУ к пожару на полигоне в Крыму

19 июля 2023 20:01
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Новости России. Более 2 тысяч человек эвакуированы в результате пожара на полигоне в Крыму. Жителей ближайших к ЧП сел вывезли на автобусах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Украина опровергла причастность ВСУ к пожару на полигоне в Крыму-1

Предварительно, вернуться домой они смогут через несколько дней. Сейчас для них работают пункты временного размещения. Люди обеспечены всем необходимым, в частности водой и горячим питанием. В связи с происшествием участок трассы «Таврида» перекрыт, организован объезд. Железнодорожное сообщение не нарушено. Прокуратура Крыма открыла горячие линии.

Ранее глава украинской разведки заявил, что пожар на полигоне – результат операции ВСУ. Сообщение появилось в СМИ Украины. Однако позже комментарий был удален и опровергнут.

# Пожар # Новости России # Фотофакт

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