Украина как государство существует благодаря сговору заинтересованных. Мнения политологов о ситуации в стране

Новости Беларуси. Украина не добилась значительных достижений ни в экономике, ни в социальной сфере, а политическая повестка и вовсе вынуждает задаться множеством вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что ситуация в стране непростая, говорят и сами украинские политологи.

Население страны стремительно сокращается. Причина – трудовая миграция. Вот так на одном из телеканалов страны высказываются о 30 годах независимой Украины, в которой реализовать себя достаточно непросто.

Елена Бондаренко, общественный деятель (Украина):

Страна, в которой не соблюдается равноправие, страна, в которой людей поделили на языковые гетто, на религиозные гетто, страна, в которой большая часть людей не может выразить себя ни в профессии, это касается, например, закона о люстрации, ни в творчестве, ни в спорте (вот последний случай с Магучих). Не может выразить себя в свободе слова, когда закрываются каналы. Такая страна, конечно, наверняка может очень долго влачить свое жалкое существование, но это не то качество жизни и уровень жизни, к которому мы все стремимся и который ставим во главу угла как основное государственное достижение любой политической команды и гражданского общества в целом.

На нынешний момент я прекрасно понимаю, что Украина пока еще как государство в своих границах существует, но, наверное, благодаря некому сговору тех, кто пока еще заинтересован в том, чтобы Украина в таком полугниющем состоянии еще существовала.

Ольга Шерснева, СТВ:

Среди проблем внутри страны эксперты отмечают высокий уровень преступности. Украинская полиция после реформирования исключила функцию профилактики и стала работать постфактум. А мир, в котором жила Украина, приобрел кровавый облик.