Украина как государство существует благодаря сговору заинтересованных. Мнения политологов о ситуации в стране
Новости Беларуси. Украина не добилась значительных достижений ни в экономике, ни в социальной сфере, а политическая повестка и вовсе вынуждает задаться множеством вопросов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, что ситуация в стране непростая, говорят и сами украинские политологи.
Население страны стремительно сокращается. Причина – трудовая миграция. Вот так на одном из телеканалов страны высказываются о 30 годах независимой Украины, в которой реализовать себя достаточно непросто.
Елена Бондаренко, общественный деятель (Украина):
Страна, в которой не соблюдается равноправие, страна, в которой людей поделили на языковые гетто, на религиозные гетто, страна, в которой большая часть людей не может выразить себя ни в профессии, это касается, например, закона о люстрации, ни в творчестве, ни в спорте (вот последний случай с Магучих). Не может выразить себя в свободе слова, когда закрываются каналы. Такая страна, конечно, наверняка может очень долго влачить свое жалкое существование, но это не то качество жизни и уровень жизни, к которому мы все стремимся и который ставим во главу угла как основное государственное достижение любой политической команды и гражданского общества в целом.
На нынешний момент я прекрасно понимаю, что Украина пока еще как государство в своих границах существует, но, наверное, благодаря некому сговору тех, кто пока еще заинтересован в том, чтобы Украина в таком полугниющем состоянии еще существовала.
Ольга Шерснева, СТВ:
Среди проблем внутри страны эксперты отмечают высокий уровень преступности. Украинская полиция после реформирования исключила функцию профилактики и стала работать постфактум. А мир, в котором жила Украина, приобрел кровавый облик.
Владимир Кацман, политолог (Украина):
Те надежды, которые мы питали в 1991 году, были связаны с тем, что мы вот сейчас выйдем из Советского Союза, как перестанем кормить все другие республики, как мы сейчас заживем, так здорово, так классно, так вообще богато, и к чему мы пришли, это и есть приближение, к сожалению, к нулю.
Вы спрашиваете о внешнем воздействии на нашу управляемость, на нашу независимость, на наше хозяйствование, на какие-то наши ключевые вопросы. Ведь мы не зря уступили – слабый всегда уступает. Мы, к сожалению, все эти 30 лет почему-то теряли те силы. И сегодня, на 30-м, на 31-м уже году независимости, мы имеем очень богатую, очень красивую, очень большую страну и очень бедных людей, которые живут в этой стране. Дело тут не только в том, зависим ты от кого-то или независим – не бывает независимых стран, все от кого-то зависят. Но независимость как цель достижения блага для людей мы, к сожалению, еще пока не воспринимаем.
Ольга Шерснева:
Заключительные прогнозы политологов неутешительные. Украина, которая не смогла учиться на чужих и своих ошибках, выбрала некий третий путь, который пока что за 30 лет независимости приближает страну к нулю.