Украденную картину Ван Гога «Весенний сад» нашли в Нидерландах спустя три года

Новости Нидерландов. Три года спустя. В Нидерландах нашли украденную картину Ван Гога «Весенний сад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее вынесли из музея Гронингена в 2020 году.

Ключевую роль во всем процессе поиска сыграл Артур Бранд – известный арт-детектив. С его помощью похитителя картины задержали. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения.

Артур Бранд, детектив:

Я действительно хорошо знаю эту картину. Знаю, что это подлинник. Это видно с первого взгляда. Картина в идеальном состоянии. Это огромное облегчение.