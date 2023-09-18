Украденную картину Ван Гога «Весенний сад» нашли в Нидерландах спустя три года

Новости Нидерландов. Три года спустя. В Нидерландах нашли украденную картину Ван Гога «Весенний сад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее вынесли из музея Гронингена в 2020 году.
Новости Нидерландов. Три года спустя. В Нидерландах нашли украденную картину Ван Гога «Весенний сад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее вынесли из музея Гронингена в 2020 году.
Ключевую роль во всем процессе поиска сыграл Артур Бранд – известный арт-детектив. С его помощью похитителя картины задержали. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения.
Артур Бранд, детектив:
Я действительно хорошо знаю эту картину. Знаю, что это подлинник. Это видно с первого взгляда. Картина в идеальном состоянии. Это огромное облегчение.
Кража произошла во время пандемии. Злоумышленники проникли в музей, разбив стеклянную дверь, и похитили картину. Вот только продать так и не смогли, хотя стоит она от 3 до 6 миллионов евро.