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Украденную картину Ван Гога «Весенний сад» нашли в Нидерландах спустя три года

18 сентября 2023 09:34
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Новости Нидерландов. Три года спустя. В Нидерландах нашли украденную картину Ван Гога «Весенний сад», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее вынесли из музея Гронингена в 2020 году.

Украденную картину Ван Гога «Весенний сад» нашли в Нидерландах спустя три года-1

Ключевую роль во всем процессе поиска сыграл Артур Бранд – известный арт-детектив. С его помощью похитителя картины задержали. Суд приговорил злоумышленника к восьми годам заключения.

Украденную картину Ван Гога «Весенний сад» нашли в Нидерландах спустя три года-4

Артур Бранд, детектив:
Я действительно хорошо знаю эту картину. Знаю, что это подлинник. Это видно с первого взгляда. Картина в идеальном состоянии. Это огромное облегчение.

Украденную картину Ван Гога «Весенний сад» нашли в Нидерландах спустя три года-7

Кража произошла во время пандемии. Злоумышленники проникли в музей, разбив стеклянную дверь, и похитили картину. Вот только продать так и не смогли, хотя стоит она от 3 до 6 миллионов евро.

# Шедевры мирового искусства # Марина Кишкурно # Новости Нидерландов # Фотофакт

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