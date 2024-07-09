Угрозы безопасности станут центральной темой саммита НАТО, который 9 июля начнется в Вашингтоне. Внимание СМИ уже приковано к мероприятию, но это, скорее, минус, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зарубежные издания невысоко оценили предстоящую встречу. Она будет омрачена царящим хаосом в Альянсе, пишет «Блумберг». Ожидается, что главными темами саммита станут противостояние России и украинский конфликт. Других проблем у Альянса нет. Представители блока снова обсудят наращивание численности армий, приобретение новых вооружений, а также оборонные расходы европейских государств.

Все это поможет НАТО подготовиться к борьбе с российской агрессией, о которой регулярно твердят на Западе. Под видом гарантий безопасности для Киева будет принят ряд решений, затягивающих военный конфликт, в том числе о поставках оружия, подготовке военных и обмене развединформацией. Все это отложит возможное присоединение Украины к блоку. Ведь главное условие для этого – завершение военных действий.