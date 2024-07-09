Песков: Россия наносит удары в Украине только по военным целям

Кремль отвергает обвинения в ударе по больнице в Киеве, подчеркивая, что Россия не наносит ударов по мирным целям. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет РИА Новости. Кроме этого, он заявил, что удары наносились только по военным объектам.

Ранее Минобороны России также подтвердило, что удары были произведены по украинским военным объектам в ответ на попытку атаки на энергетический сектор РФ. Заявления украинской стороны о якобы нанесенных Россией действиях по гражданской инфраструктуре были опровергнуты.

На заседании Совета Безопасности ООН Россия намерена представить факты, опровергающие украинскую версию.