Белорус пытался провезти из Польши 200 пуль в штанах и обуви

Сотрудники брестской таможни изъяли более 1200 пуль и 100 гильз у двух граждан на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного таможенного комитета.

Первый из них, управляя грузовым автомобилем Mercedes, провозил 1000 пуль, спрятанных в коробке тягача. Второй, водитель автомобиля Volkswagen, пытался скрыть 200 пуль и более 100 гильз на своем теле и в обуви.

По факту обоих случаев были возбуждены административные дела.Им может грозить денежный штраф в размере до 30 базовых величин (1200 рублей) и изъятие сокрытых товаров.