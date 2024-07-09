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Белорус пытался провезти из Польши 200 пуль в штанах и обуви

09 июля 2024 10:24
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Сотрудники брестской таможни изъяли более 1200 пуль и 100 гильз у двух граждан на белорусско-польской границе. Об этом сообщается на официальном сайте Государственного таможенного комитета.

Первый из них, управляя грузовым автомобилем Mercedes, провозил 1000 пуль, спрятанных в коробке тягача. Второй, водитель автомобиля Volkswagen, пытался скрыть 200 пуль и более 100 гильз на своем теле и в обуви.

По факту обоих случаев были возбуждены административные дела.Им может грозить денежный штраф в размере до 30 базовых величин (1200 рублей) и изъятие сокрытых товаров.

# Государственная граница Беларуси

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